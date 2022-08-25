Son Dakika Meram Haberleri

- 14:49 Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz"
Konya Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki bitkisel yağ talebinin karşılanması için Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki kendisine ait 700 dekarlık atıl araziye ektiği kuraklığa dayanıklı yağlık aspir bitkisinin hasadını yaptı.
- 25.08.2022 25 Ağu 20:04 Konya'da çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya satan şüpheli yakalandı
Konya'da bir iş yerinden çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
- 25.08.2022 25 Ağu 11:17 Çaldığı 30 bin liralık malzemeyi 1700 liraya satmış
KONYA'da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman O. ile çalıntı malzemeleri 1700 lira karşılığında hurda fiyatına satın alıp 2'nci el olarak satan Mehmet L. gözaltına alındı.
- 25.08.2022 25 Ağu 11:01 Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı
Konya'da bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi gibi çeşitli aletler çalan hırsız ve çaldığı malzemeleri hurda fiyatına satın alıp ikinci el olarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- 24.08.2022 24 Ağu 16:58 Meram'da Oruç Reis Evleri'nin temeli atıldı
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan Oruç Reis Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
- 24.08.2022 24 Ağu 13:29 Karatay Yaz Spor Okulları, 2022'yi coşkulu bir şekilde kapattı
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar ve gençler için 2019'dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanışı, düzenlenen programla gerçekleştirildi.
- 24.08.2022 24 Ağu 12:38 Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı
Konya'da eski eşini tabancayla vurmak isteyen kadın, araya bir kişinin girmesiyle yanlışlıkla kendisini yaraladı.
- 24.08.2022 24 Ağu 11:43 Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı
Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 ayrı evden toplamda 250 bin liralık para ve değerli eşya hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı.
- 24.08.2022 24 Ağu 10:46 Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
- 23.08.2022 23 Ağu 21:09 Tabancayla vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kayıplara karıştı
KONYA'da tabancayla kasığından vurulan Seda Yurtseven'i (35) hastaneye bırakan iki şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi.
- 23.08.2022 23 Ağu 12:15 Akü hırsızları operasyonla yakalandı
Konya'da tırlardan akü çalan 2 kişi polisin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalandı.
- 23.08.2022 23 Ağu 10:38 Konya'da tırların akülerini çalan 2 kişi tutuklandı
Konya'da park halindeki tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
- 22.08.2022 22 Ağu 14:41 Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelilerini kırmızı araçları yakalattı
Konya'da eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtıkları kırmızı araçtan yola çıkarak araştırmalarını derinleştiren polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- 22.08.2022 22 Ağu 14:16 Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'yı (33) otomobilden ateş edip öldüren Gökhan Ö. (25) ile yanındaki Süleyman Ö. (39) ve Şerife R. (28) yakalandı.
- 22.08.2022 22 Ağu 14:10 Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
- 21.08.2022 21 Ağu 21:58 Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
- 20.08.2022 20 Ağu 00:02 Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
- 19.08.2022 19 Ağu 23:43 Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü
KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'ya (33) bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
- 19.08.2022 19 Ağu 23:35 Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü
Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.
- 19.08.2022 19 Ağu 01:04 Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.
- 19.08.2022 19 Ağu 01:04 Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.
- 18.08.2022 18 Ağu 17:58 Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meram ve Karatay belediye başkanlarını makamlarını ziyaret etti.
- 18.08.2022 18 Ağu 17:26 Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi
Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi.
- 18.08.2022 18 Ağu 17:22 Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.
- 18.08.2022 18 Ağu 16:56 Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.
- 17.08.2022 17 Ağu 17:16 Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor
Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 17.08.2022 17 Ağu 15:35 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller.
- 17.08.2022 17 Ağu 10:40 Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak
Konya'da Meram Yeşildere Göleti ve Sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor.
- 15.08.2022 15 Ağu 13:15 Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni işlevler kazandırarak yeniden vatandaşların hizmetine sunduğu kullanılmayan binalardan biri de Dere Sosyal Tesisi oldu.
- 15.08.2022 15 Ağu 09:53 Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk
Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk Konya'da her ay bir kere açılan antika pazarı eski günleri yad eden antika severleri bir araya getiriyor.
- 14.08.2022 14 Ağu 16:05 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi
Konya'da seyir halinde pikabın aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan araç sürücüsü toprağa verildi.
- 14.08.2022 14 Ağu 01:15 Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü
Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
- 13.08.2022 13 Ağu 18:31 Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan
Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu.
- 12.08.2022 12 Ağu 17:46 Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı
Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazı sonrası yaptığı duayla başladı.
- 11.08.2022 11 Ağu 14:53 Başkan Kavuş, taekwondo dünyasından misafirlerini ağırladı
5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'da bulunan Taekwondo Dünya Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve beraberindeki heyet Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un misafiri oldu.
- 08.08.2022 08 Ağu 14:06 Karatay'da Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli atıldı
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi'ne kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.
- 07.08.2022 07 Ağu 15:02 Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 17:04 Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle emniyet teşkilatının kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete girdi.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:48 Konya'da otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:45 Kırmızı ışıkta durmayan bisikletliye otomobilin çarpması kamerada
Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:42 Konya'da bir kişinin parasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Konya'da bir kişinin parasının bıçak zoruyla gasbedildiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 09:45 Bisikletlinin parasını gasp eden şüpheliler güvenlik kamerasında
Konya'da ATM'den para çeken bir kişi, bisikletiyle giderken bıçaklı 4 şahıs tarafından gasp edildi.
- 03.08.2022 03 Ağu 19:11 Başkan Kavuş direksiyon başında vatandaşı dinliyor
'Bizim Meram Taksi' ile Konya'da bir ilki gerçekleştiren merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden 'Bizim Meram Taksi'nin direksiyonuna geçerek Meramlılara sürpriz yaptı.
- 03.08.2022 03 Ağu 18:58 Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, bıçaklı yaralamayla ilgili tutuklandı
Konya'da kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 14:43 Konya'da 4,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Konya'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan hasta, yaşamını yitirdi.
- 03.08.2022 03 Ağu 13:01 Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bereketine hepimiz şahit oluyoruz" dediği Bizim Meram Buluşmaları'na hız kesmeden devam ediyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:27 Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4,9 kilo eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:19 Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.