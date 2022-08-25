Son Dakika Meram Haberleri

14:49 Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz" Konya Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki bitkisel yağ talebinin karşılanması için Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki kendisine ait 700 dekarlık atıl araziye ektiği kuraklığa dayanıklı yağlık aspir bitkisinin hasadını yaptı.

20:04 Konya'da çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya satan şüpheli yakalandı Konya'da bir iş yerinden çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

11:17 Çaldığı 30 bin liralık malzemeyi 1700 liraya satmış KONYA'da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman O. ile çalıntı malzemeleri 1700 lira karşılığında hurda fiyatına satın alıp 2'nci el olarak satan Mehmet L. gözaltına alındı.

11:01 Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı Konya'da bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi gibi çeşitli aletler çalan hırsız ve çaldığı malzemeleri hurda fiyatına satın alıp ikinci el olarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16:58 Meram'da Oruç Reis Evleri'nin temeli atıldı Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan Oruç Reis Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

13:29 Karatay Yaz Spor Okulları, 2022'yi coşkulu bir şekilde kapattı Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar ve gençler için 2019'dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanışı, düzenlenen programla gerçekleştirildi.

11:43 Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 ayrı evden toplamda 250 bin liralık para ve değerli eşya hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı.

12:15 Akü hırsızları operasyonla yakalandı Konya'da tırlardan akü çalan 2 kişi polisin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalandı.

10:38 Konya'da tırların akülerini çalan 2 kişi tutuklandı Konya'da park halindeki tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

14:41 Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelilerini kırmızı araçları yakalattı Konya'da eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtıkları kırmızı araçtan yola çıkarak araştırmalarını derinleştiren polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

14:16 Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'yı (33) otomobilden ateş edip öldüren Gökhan Ö. (25) ile yanındaki Süleyman Ö. (39) ve Şerife R. (28) yakalandı.

14:10 Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

21:58 Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

00:02 Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

23:43 Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'ya (33) bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

23:35 Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

01:04 Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.

01:04 Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

17:58 Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meram ve Karatay belediye başkanlarını makamlarını ziyaret etti.

17:22 Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

16:56 Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.

17:16 Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

15:35 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller.

13:15 Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni işlevler kazandırarak yeniden vatandaşların hizmetine sunduğu kullanılmayan binalardan biri de Dere Sosyal Tesisi oldu.

09:53 Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk Konya Antika Pazarında geçmişe yolculuk Konya'da her ay bir kere açılan antika pazarı eski günleri yad eden antika severleri bir araya getiriyor.

16:05 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi Konya'da seyir halinde pikabın aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan araç sürücüsü toprağa verildi.

01:15 Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

18:31 Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu.

17:46 Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazı sonrası yaptığı duayla başladı.

14:53 Başkan Kavuş, taekwondo dünyasından misafirlerini ağırladı 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'da bulunan Taekwondo Dünya Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve beraberindeki heyet Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un misafiri oldu.

14:06 Karatay'da Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli atıldı Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi'ne kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

17:04 Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle emniyet teşkilatının kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete girdi.

10:45 Kırmızı ışıkta durmayan bisikletliye otomobilin çarpması kamerada Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan bisiklet sürücüsüne otomobilin çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

10:42 Konya'da bir kişinin parasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı Konya'da bir kişinin parasının bıçak zoruyla gasbedildiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09:45 Bisikletlinin parasını gasp eden şüpheliler güvenlik kamerasında Konya'da ATM'den para çeken bir kişi, bisikletiyle giderken bıçaklı 4 şahıs tarafından gasp edildi.

19:11 Başkan Kavuş direksiyon başında vatandaşı dinliyor 'Bizim Meram Taksi' ile Konya'da bir ilki gerçekleştiren merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden 'Bizim Meram Taksi'nin direksiyonuna geçerek Meramlılara sürpriz yaptı.

13:01 Bizim Meram Buluşmaları ile çalışmalara yön veriliyor Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bereketine hepimiz şahit oluyoruz" dediği Bizim Meram Buluşmaları'na hız kesmeden devam ediyor.