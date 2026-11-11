Muş Korkut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan gölet çevresine dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Korkut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan gölet çevresine dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Korkut\'ta Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 1000 fidan gölet çevresine dikildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muş'un Korkut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Korkut Göleti çevresinde 1000 fidan toprağa dikildi. Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve kurum amirleri katıldı; Kaymakam Ahmet Sami Meram da fidan dikerek can suyu verdi.

Muş'un Korkut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Korkut Göleti çevresinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Korkut Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve kurum amirleri katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Ahmet Sami Meram da fidan dikerek can suyu verdi, öğrencilerle sohbet etti.

Ağaçlandırmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirten Meram, doğanın korunması ve yeşil alanların artırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kökbudak, İlçe Emniyet Amiri Okan Olçar ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGençlikGüncelKorkutMeramÇevreYaşamDoğaMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:57:36. #7.13#
SON DAKİKA: Muş Korkut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan gölet çevresine dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android