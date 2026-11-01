Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta pazar keyfi yaptı - Son Dakika
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Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta pazar keyfi yaptı

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Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta pazar keyfi yaptı
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Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta pazar keyfi yaptı
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Konya'nın Meram Bağları sonbahar renkleriyle güzelleşirken vatandaşlar pazar gününü park ve mesire alanlarında geçirdi. Aileleriyle vakit geçirenler manzara eşliğinde dinlenirken çocuklar etkinlik alanlarında eğlendi, bazıları deniz bisikletiyle gezdi ve fotoğraf çekti.

Konya'nın Meram Bağları, sonbaharın renkleriyle başka bir güzelliğe bürünürken, birçok vatandaş pazar gününü park ve mesire alanlarında değerlendirdi.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde Meram Bağları, park ve mesire alanları mevsimin renklerine büründü. Ağaçlarda yapraklar, sarı ve turuncu renkleri alarak dökülürken, vatandaşlar park alanlarında gezdi, fotoğraf çekindi. Meram Köprüsü ve dere kenarında hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar deniz bisikletleriyle gezintiye çıktı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, sonbahar manzarası eşliğinde dinlenirken çocuklar da etkinlik alanlarında eğlendi.

Vatandaşlar, aileleriyle pazar gününün tadını çıkarttıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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