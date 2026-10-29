Konya Meram'da asansör kamyonunun çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Konya Meram'da asansör kamyonunun çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

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Konya Meram\'da asansör kamyonunun çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Konya Meram\'da asansör kamyonunun çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı; kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu Ahmet Özcan Caddesi'nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ne döndüğü sırada Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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