Konya Meram'da koku paniği, Evi basılan yaşlı kadın pencereden seslendi - Son Dakika
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Konya Meram'da koku paniği, Evi basılan yaşlı kadın pencereden seslendi

Konya Meram\'da koku paniği, Evi basılan yaşlı kadın pencereden seslendi
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Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmandan yayılan kötü koku, evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki M.A.'nın hayatından endişe edilmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, polisin kapıyı çalmasıyla pencereden çıkan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Konya'da 2 katlı bir binadan yayıldığı düşünülen kötü koku, evde yalnız yaşayan kadının hayatından endişe edilmesine neden oldu. Kendisine ulaşılamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçmesinin ardından gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Olay, merkez Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından binanın çevresinde bir süre önce kötü koku hissedilmeye başlandı. Kokunun binadaki bir daireden geldiğini düşünen çevredekiler, evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki M.A.'nın durumundan şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evin çevresinde yapılan inceleme sonrası binaya giriş kapısını defalarca çalmasının ardından binanın ikinci katın penceresinden yaşlı kadın çıkarak 'bir koku yok bende anahtar da yok' diyerek pencereyi kapattı.

Bir süre sonra binanın kapısı açılarak polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Yapılan kontrolde ev içerisinde kötü kokuyla bağlantılı herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kötü kokunun evden değil, binanın dış kısmındaki logar giderlerinden yayıldığı değerlendirildi.

Kısa süreli paniğe neden olan olay, kokunun kaynağının belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Meram, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Meram'da koku paniği, Evi basılan yaşlı kadın pencereden seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Meram'da koku paniği, Evi basılan yaşlı kadın pencereden seslendi - Son Dakika
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