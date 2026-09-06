Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika
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Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

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İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, zaferin ardından salonda hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Milli voleybolcuların şampiyonluk coşkusuyla ay-yıldızlı bayrağın altında İstiklal Marşı'na eşlik ettiği anlarda duygu dolu görüntüler ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük zaferin ardından salonda unutulmaz anlar yaşandı.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! <a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a> hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİLER

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Filenin Sultanları hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyledi. Milli voleybolcular, ay-yıldızlı bayrağımızın altında marşa coşkuyla eşlik etti.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜLER

Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkan milli takımın, şampiyonluğun hemen ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söylemesi gecenin en özel anlarından biri oldu.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Filenin Sultanları, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    öncelikle hayırlı olsun ülkemize tebrik ederim inşallah bir gün fenerbahçe de böyle şampiyon olur 2 0 Yanıtla
  • ERKUT ERÖZALP ERKUT ERÖZALP:
    Dünya kupasında bizi yerin dibine sokan sözde milyon dolarlık kramponlara inat, göğsümüzü kabartan filenin sultanları için ne yapılsa azdır, tebrikler altın kızlar ???????? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika
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