Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler - Son Dakika
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Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

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Amedspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. İddiaya göre otobüsteki Beşiktaş taraftarları, saldırıda bulunan gruba fişek atarak karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig'de Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından deplasman dönüşünde gergin anlar yaşandı.

OTOBÜS TAŞLARLA HEDEF ALINDI

Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. Otobüsün çevresindeki kişilerin saldırısı sırasında taraftarların da karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

FİŞEK ATTILAR

İddiaya göre otobüste bulunan Beşiktaş taraftarları, taşlı saldırıyı gerçekleştiren gruba fişek atarak karşılık verdi. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşandığı belirtildi.

DiyarbakırBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halis demir Halis demir:
    amed spor takım olarak çok iyi bir takım kurmuş tebrik edelim ancak taraftarları artık kendilerine çeki düzen verecekler Türliye süper ligin de oynadığını unutuyorlar 15 1 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    Sarı torba 5 1 Yanıtla
  • Osman Zengin Osman Zengin:
    Bu ülkenin kupayı milliyesi Büyük Beşiktaş taraftaridir. Çarşı teröre karşı 2 2 Yanıtla
    Emrullah ulutaş Emrullah ulutaş:
    40 yıllık bir beşiktaşlı olarak çarşının özellikle gezi terör kalkışmasında aktif rol almasından sonra efsanemiz olan Çarş'ı bizim için bitmiştir. 5 4
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    evet halıi bey sana katılıyorum 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    ondan mı beraber bagırdılar burdaya :)) 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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