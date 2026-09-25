Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de - Son Dakika
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Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

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Benzinde eşelmobil uygulaması 1 Ekim'de sona eriyor. Sektör kaynaklarına göre litrede halen 4,43 TL olan ÖTV 14,83 TL'ye çıkacak; 10,40 TL ÖTV ve 2,08 TL KDV artışıyla benzine toplam 12,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Yeni bir karar alınmazsa benzinin litresi bir anda 90 TL'yi aşacak ve tek seferde tüm zamanların en büyük zammı yapılmış olacak.

Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammının yapılması bekleniyor. Benzinde, eşelmobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesinin ardından, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL'ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV zammı, 2,08 TL de KDV zammı olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzinin litresi bir anda 90 TL'yi aşacak.

ABD-İran savaşıyla birlikte Brent petrol ile akaryakıt fiyatları hızla arttı. Benzin ve motorine peş peşe yüksek tutarlı zamlar gündeme geldi. Bu zamların bir bölümünün ÖTV'den karşılanması ve pompaya yansımaması amacıyla ilki martta olmak üzere temmuz ve ağustos aylarında üç değişik tarihte eşelmobil kararları alınmıştı.

İLKİ MART AYINDA UYGULAMAYA GİRDİ

Sektör kaynakları, mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan eşelmobil kararına işaret ederek, "Bu kararla birlikte akaryakıtta gündeme gelen zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı. Kalan bölümü pompaya yansıdı" dedi.

Kaynaklar, temmuz ayında ikinci bir eşelmobil kararının uygulamaya girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kararda, akaryakıtta gündeme gelecek zammın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanması; indirimin gündeme gelmesi halinde bu tutarda ÖTV artışı yapılması öngörüldü. Eşelmobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılması karara bağlandı."

UYGULAMA 1 OCAK'TA SONA ERECEK

Ağustosta, yeni bir eşelmobil kararının daha uygulamaya girdiğini kaydeden kaynaklar, "Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Buna göre, ÖTV tutarı, ağustos ayında (13-31 Ağustos arasında) sıfır olarak uygulandı. Sonraki aylarda yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılması öngörüldü. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira artırıldı. Ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Motorinde ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşelmobil uygulaması sona erecek" diye konuştu.

Kaynaklar, ağustosta benzin ve LPG'de eşelmobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadığını vurguladı. Buna göre 1 Ekim'de benzinde eşelmobil uygulaması sona erecek. Halen, litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 1 Ekim'de 14,83 TL'ye çıkacak.

BENZİN BİR ANDA 90 TL'Yİ AŞACAK

Bu durumda benzine bir seferde tüm zamanların en büyük zammı yapılacak, benzinin litresi bir anda 90 TL'yi aşacak. Sektör kaynakları, "10,40 TL ÖTV zammı, 2,08 TL KDV zammı olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek" diye konuştu.

GÖZLER YENİ BİR EŞELMOBİL KARARINDA

Sektör kaynakları, yeni bir eşelmobil kararıyla motorinde olduğu gibi benzinde de aşamalı bir ÖTV artışının söz konusu olup olmayacağı sorusunu, "Bu yönde yeni bir karar alınırsa elbette bu mümkün. Yeni bir karar alınmazsa 1 Ekim'de çok yüksek bir zam bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: ANKA
PolitikaOtomobilEkonomiUlaşımEnerjiÖTVZamSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • isa1507_ isa1507_:
    benzinde sapıttı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Oynatmaya az kaldı doktorum nerede 0 0 Yanıtla
  • 78jmwb7g7h 78jmwb7g7h:
    Allah bu yaptiklarinizinin hesabını tez zamanda size sorar insallah 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    GABAR zammi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de - Son Dakika
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