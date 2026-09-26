Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

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Galatasaray\'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, 33 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu, sakatlığının ardından yeniden dönmek için çok çabaladığını ancak vücudunun beklediği tepkiyi vermediğini söyledi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Türkiye'de son olarak Eyüpspor forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzaktı.

Midtsjö, sakatlığının ardından yeniden futbola dönmek için verdiği mücadelenin sonuç vermemesi üzerine kariyerini noktalama kararı aldığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

"KARİYERİMİ NOKTALAMA VAKTİ GELDİ"

Norveçli futbolcu, emeklilik kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim."

"VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ"

Yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönebilmek için uzun süre mücadele ettiğini belirten Midtsjö, istediği sonucu alamadığını ifade etti.

"Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi."

"HAYALİNİ KURDUĞUM TÜRDE BİR SON OLMADI"

Futbol kariyerinin istediği şekilde sona ermediğini dile getiren Midtsjö, buna rağmen geride bıraktığı yıllardan gurur duyduğunu söyledi.

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

"Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum."

Midtsjö ayrıca takım arkadaşlarına, antrenörlerine, taraftarlara, dostlarına ve kariyeri boyunca yanında olan ailesine teşekkür etti.

TÜRKİYE MACERASI GALATASARAY İLE BAŞLADI

Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla 28 karşılaşmada görev yaptı. Daha sonra Pendikspor'a transfer olan Norveçli futbolcu burada 27 maça çıktı. Midtsjö'nün Türkiye'deki son durağı ise Eyüpspor oldu. 9 karşılaşmada Eyüpspor formasını giyen deneyimli futbolcu, uzun süren sakatlık döneminin ardından 33 yaşında kariyerine nokta koydu.

Fredrik MidtsjöGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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