A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 kaybetti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

TÜRKİYE İLK HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

İlk maçların ardından Belçika averajla liderliğe yerleşirken aynı puandaki Fransa ikinci sırada yer aldı. Türkiye ve İtalya ise ilk haftayı puansız tamamladı. Grupta ilk iki sırayı alan ülkeler UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 9,3 ŞANS

İlk karşılaşmaların ardından Football Ranked tarafından yapılan simülasyonda takımların çeyrek finale kalma ihtimalleri hesaplandı. Buna göre Fransa'nın tur şansı yüzde 93, Belçika'nın yüzde 82,2 olarak gösterildi. İtalya için yüzde 15,5 ihtimal hesaplanırken Türkiye'nin çeyrek finale kalma olasılığı yüzde 9,3'te kaldı. Söz konusu oranlar kesin bir sonuç değil, kalan karşılaşmalara ilişkin istatistiksel bir modelin tahminini ifade ediyor.

MİLLİ TAKIMI KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR

İlk haftanın ardından ortaya çıkan tahmin A Milli Takım açısından dikkat çekici bir tablo oluştururken grupta oynanacak karşılaşmalar sıralamayı ve olasılıkları değiştirecek. Ay-yıldızlıların çeyrek final yarışındaki kaderini kalan maçlarda alacağı sonuçlar belirleyecek.