Feriköy'deki evde acı bulgu: Yağız Bilik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Feriköy'deki evde acı bulgu: Yağız Bilik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Feriköy\'deki evde acı bulgu: Yağız Bilik\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Şişli Feriköy'deki evinde ev arkadaşının hareketsiz halde bulduğu 25 yaşındaki Yağız Bilik yaşamını yitirdi. İfadesi alınan ev arkadaşı, Bilik'in gece saat 04.00 sıralarında eve alkollü geldiğini ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını anlattı. Bilik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polisin şüpheli bulduğu ölüme ilişkin soruşturma devam ediyor.

İstanbul Şişli'de ev arkadaşı Yağız Bilik'i (25) yatağında hareketsiz halde bulan Hamza Berk Ö.'nün (26) ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu Hamza Berk Ö.'nün, Yağız Bilik'in sabaha karşı eve alkollü geldiğini ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev arkadaşı Yağız Bilik'i yatağında hareketsiz halde gören Hamza Berk Ö. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR HAFTA ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

Polisin ifadesine başvurduğu ev arkadaşı Hamza Berk Ö.; dün gece ters dubleks olan evlerinin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. (23) ile birlikte vakit geçirdiklerini, Yağız Bilik'in saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldiğini, Bilik'in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını belirtti. Bilik'in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu da söyleyen Hamza Berk Ö., bu arkadaşlık nedeniyle Bilik ile arasının bir süredir bozuk olduğunu ifade etti.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yağız Bilik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcı, evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.'nin tanık olarak ifadelerinin alınması istedi.

Öte yandan, Yağız Bilik'in 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 1 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polisin şüpheli olarak nitelendirdiği ölüme ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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