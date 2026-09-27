Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür - Son Dakika
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Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

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Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
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Yeraltı dünyasında uzun yıllardır devam eden husumetle bilinen Sarallar ve Şahinler cephesinde dikkat çeken buluşma gerçekleşti. Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya gelirken, MHP görüşmeyi “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” sözleriyle duyurdu. Görüşmenin yankıları sürerken Sedat Peker’den de dikkat çeken bir mesaj geldi. Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başta Devlet Bahçeli olmak üzere barışa katkı sunanlara teşekkür etti.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların birlikte yer aldığı fotoğraflar MHP’nin sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı. Parti açıklamasında buluşma, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak nitelendirildi.

YILLARDIR SÜREN HUSUMETİN ARDINDAN AYNI MASAYA OTURDULAR

Sarallar ve Şahinler arasındaki husumetin 20 yılı aşkın süredir devam ettiği, iki tarafın isimlerinin bu süreçte çok sayıda soruşturma ve davada gündeme geldiği biliniyor. Görüşme öncesinde de iki tarafın Bahçeli’nin girişimiyle bir araya geleceği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Beklenen görüşmenin gerçekleşmesinin ardından MHP Genel Merkezi’nden paylaşılan karelerde Burhanettin Saral ile Sedat Şahin’in Bahçeli ile birlikte yer aldığı görüldü.

PEKER’DEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından Sedat Peker de Instagram hesabından bir mesaj yayımladı. Peker, barışın sağlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce Allah’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce Allah’ım razı olsun.”

Peker’in paylaşımı, Sarallar ve Şahinler arasındaki buluşmanın ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

MHP: TARİHİ BİR KUCAKLAŞMA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da görüşmeye ilişkin açıklamasında, Sarallar ve Şahinler ailelerinin Bahçeli ile birlikte MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldiğini belirterek buluşmayı “tarihi bir kucaklaşma” olarak değerlendirdi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ SÜRMENE’DE 4 BİN KİŞİLİK BULUŞMA

Ankara’daki görüşme öncesinde Saral ailesi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen buluşmaya yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da burada yaptığı açıklamada birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Saral, “Türkiye Yüzyılı” ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerine vurgu yaparak çatışma yerine kardeşliğin, ayrışma yerine birleşmenin büyütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

BULUŞMANIN ARDINDAN YENİ MESAJ

Böylece yıllardır süren husumetin ardından gerçekleşen Bahçeli-Saral-Şahin görüşmesine bir destek mesajı da Sedat Peker’den gelmiş oldu. Peker’in Bahçeli’ye teşekkür eden paylaşımı, buluşmanın ertesi günü siyasi gündemin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
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    Yorumlar (5)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Siyasetle mafya niçin iç içe 6 0 Yanıtla
    Kenan Korkmaz Kenan Korkmaz :
    Suç örgütleri denmiyormuydu bunlara. 1 0
  • Rüzgar BABACAN Rüzgar BABACAN:
    keşke sende gelsen be reis 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    hadi bakalım klavye kabadayıları yazın bakalım olumsuz bi yorum :) 0 0 Yanıtla
  • Kenan Korkmaz Kenan Korkmaz :
    Şaka gibi ülkeyiz bu haberleri okuyup adaletten haktan hukuktan demokrasiden bahsetmenin ne kadar saçma olduğunu görüyoruz ülkenin üzerine tüy diktiniz resmen. 0 0 Yanıtla
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