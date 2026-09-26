Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi

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Kütahya-Eskişehir kara yolundaki Ahmetoluğu Kavşağı'nda otomobille motosikletin çarpışması sonucu 71 yaşındaki Ahmet Esen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çarpışma anı aracın iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kütahya'da ölümle sonuçlanan trafik kazasında 71 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Esen yaşamını yitirdi. Kavşakta meydana gelen kazanın araç içi kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

KAVŞAĞA GİRERKEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Ahmetoluğu Kavşağı'nda meydana geldi. H.S. yönetimindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Ahmet Esen'in kullandığı 43 AAY 496 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Esen ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrolünde 71 yaşındaki Ahmet Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmet Esen'in cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobili kullanan H.S. ise kazanın ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Kazayla ilgili en dikkat çeken detay ise otomobilde bulunan araç içi kamerasının çarpışma anını kaydetmesi oldu. Görüntülerde, Ahmet Esen'in kullandığı motosikletin emniyet şeridinden ilerleyerek kavşağa girmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada kara yolunda seyreden otomobille motosiklet çarpışıyor. Kamera görüntüsü, kazanın meydana geldiği anları saniye saniye kayda aldı.

Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi
Kaynak: DHA
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