Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan - Son Dakika
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Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

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Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi\'nde büyük heyecan
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İspanya, 3-2 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası ise 10 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İspanya, 3-2 kazandı.

5 GOLLÜ DÜELLO İSPANYA'NIN

İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. İngiltere, 36. dakikada Anthony Gordon ile skoru 1-1'e, 40. dakikada ise Harry Kane ile 2-1'e getirdi. İkinci yarının 52. dakikasında penaltı kazanan İngiltere'de Harry Kane'in vuruşu üst direkten döndü. İspanya, 60. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Alex Baena, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla skoru dengeledi. İspanya'ya galibiyeti getiren gol 74. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

10 MAÇ OYNANDI

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi:

3. Grup:

  • İngiltere-İspanya: 2-3
  • Çekya-Hırvatistan: 1-2 

B Ligi:

1. Grup:

  • Slovenya-İskoçya: 0-0
  • Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

C Ligi:

1. Grup:

  • San Marino-Finlandiya: 0-7
  • Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

  • Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
  • Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

  • İzlanda-Estonya: 1-1
  • Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2
Uluslar LigiİngiltereİspanyaFutbolSporSon Dakika

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