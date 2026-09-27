Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada

Gaziantep’teki 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

7 ÖLÜ, 13 YARALI

Kaza, saat 18.06’da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 13 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölen ve yaralananların kimlik belirleme çalışmaları sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolcu otobüsüyle çarpıştıktan sonra şarampole devrildiği görüldü.

ÖLENLERİN TAMAMI OTOMOBİLDEN

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Eker, daha sonra açıklama yaptı. Vali Yardımcısı İlker Eker, kazada yaşamını yitiren 7 kişinin tamamının otomobilde olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bugün maalesef ilimizde çok üzücü bir kaza meydana geldi. Saat 18.06'da Şehitkamil ilçemize bağlı Acaroba mevkisinde, eski Adana yolu üzerinde bir otomobille bir otobüsün çarpışması neticesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden 2'si çocuk.

13 vatandaşımız ise hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyorlar. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür onların içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif ve orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor."