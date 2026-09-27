Mustafa Sandal eşim "Suçsuz" demedi! Avukattan da açıklama geldi

Türkiye’de geniş yankı uyandıran ve yeni detaylarla derinleşen fon soruşturmasında adı geçenlere bir yenisi daha eklendi. Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da skandala dahil olduğu öne sürüldü.

"2 MİLYAR LİRADAN FAZLA KAR" İDDİASI

İddialara göre Melis Sandal, fon hesabından toplamda 11 milyar liralık net çekim gerçekleştirdi. Soruşturma veya adli adımlar başlamadan önceki son iki aylık dönemde fonlardan 6 milyar 600 milyon TL net nakit çıkışı yaptığı; yine bu iki aylık zaman zarfındaki işlemler vasıtasıyla 2 milyar 350 milyon TL net kâr elde ettiği iddia ediliyor.

MELİS SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melis Sandal'ın avukatı Şahin Baran açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Baran, müvekkilinin kar etmediğini, aksine fonlarda kalan parası nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

Baran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkillerimiz Sayın Cihan SÜTŞURUP ve Sayın Melis SANDAL ile yakınlarının tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla müvekkillerimiz adına işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

"11 MİLYAR TL ÇIKIŞ YAPTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Müvekkillerimizin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönündeki iddia kesinlikle doğru değildir. Kamuoyuna sunulan bu rakam, herhangi bir resmi belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmamaktadır.

Müvekkillerimizin sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği tüm işlemler, ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altındadır. Bu nedenle müvekkillerimizin gerçek işlem geçmişinin, yetkili makamlarca hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi mümkündür.

"MÜVEKKİLİM FON KRİZİNDE MAĞDUR OLDU"

Gerçek durum, iddia edilenin tam aksidir. Söz konusu fonlarda hålen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.

Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hålen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

Müvekkillerimiz için meselenin vicdani boyutu da son derece açıktır. Müvekkillerimizin ifadesiyle: "Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz."

"HER TÜRLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMAYA AÇIKLAR"

Bu doğrultuda, yetkili makamların incelemeleri sonucunda Tera fonlarından elde edilen net kazancın diğer yatırımcıların uğradığı mağduriyetlerle bağlantılı ve haksız olduğunun ortaya konulması hâlinde, müvekkillerimiz söz konusu kazancın tamamını devletimizin ve yetkili kurumların göstereceği hukuka uygun yöntem doğrultusunda iade etmeye hazır olduklarını beyan etmektedir.

Müvekkillerimiz, yetkili makamların yapacağı her türlü inceleme ve soruşturmaya açık olup bu süreçlerde ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve belgeleri sunmaya hazırdır.

Herhangi bir resmi belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmaksızın müvekkillerimizi soruşturmalarla ilişkilendiren ve gerçeğe aykırı rakamları kesinleşmiş bir olgu gibi kamuoyuna sunan kişi ve kuruluşlar hakkında; tekzip ve tazminat talepleri dâhil olmak üzere gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Ayrıca müvekkillerimizin fon krizi nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için her türlü yasal hakları saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA SANDAL: BENİM ALNIM AK

Mustafa Sandal'dan da açıklama geldi. Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır."