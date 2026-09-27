İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti - Son Dakika
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İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

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İrlanda\'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
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İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeyecek. Deneyimli eldiven, bu kararıyla ilgili "İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum" yorumunda bulundu.

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı.

''MAÇLARA KATILMAMIN YANLIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''KARARIM KİŞİSEL İNANCIMA DAYANIYOR''

24 yaşındaki kaleci, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

''ÇOK NADİR GELİR''

Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

İsrailFutbolMasumSporSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Terorist HAMAS in kafasnii kestigi tecavuz etttigi esir tuttugu 1200 Israil cocuguda masumdu 0 5 Yanıtla
  • Osman Koca Osman Koca:
    taktir ettim 3 0 Yanıtla
  • Hazal Seyit Hazal Seyit:
    helal 2 0 Yanıtla
  • saimgolen9 saimgolen9:
    helal olsun size adam sınız 0 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    adamsın 0 0 Yanıtla
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