Çorum Alaca\'da arı sokması sonrası rahatsızlanan 61 yaşındaki vatandaş öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde arı sokması sonrasında rahatsızlanan vatandaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokması sonrasında rahatsızlanması sebebiyle Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ünal Türk'ün cenazesinin, Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.