Mersin'de tatlıcı saldırısında iddiaya göre kadının kolu ve bacağı kırıldı - Son Dakika
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Mersin'de tatlıcı saldırısında iddiaya göre kadının kolu ve bacağı kırıldı

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Mersin\'de tatlıcı saldırısında iddiaya göre kadının kolu ve bacağı kırıldı
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Mersin'de 20 Eylül'de çalıştığı tatlıcıda iddiaya göre husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki bir tatlıcının önünde yaşandı. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Arife C. ve yakınlarının olduğu yere, daha önce oğullarını kovalayan husumetli ailenin yakınları gelerek sopa ve çeşitli aletlerle saldırdı. Olayda yaralanan Arife C.'nin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Arife C., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.G. (44), T.D. (44), D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce şahısların oğlunu kovaladığını anlatan anne Arife C., bir süre sonra kardeşleriyle çalıştırdıkları tatlıcıda saldırıya uğradıklarını kendisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştuğunu söyledi. Annesi yaralanan 18 yaşındaki Burak C. de, şahısların kendisini kovaladığını kaçıp polise sığındığını anlattı.

Kızının yaralandığını anlatan Durmuş G. ise, yaklaşık 15 kişinin gelip darbederek kolu ve bacağını kırdıklarını, şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını istedi.

Öte yandan, kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaMersinGüncelEylülÇocukSon Dakika

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