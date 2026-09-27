Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Kulübün mali ve idari durumunun görüşüldüğü kurulda salon zaman zaman hareketli anlara sahne oldu.

AZİZ YILDIRIM'I SİNİRLENDİREN KONUŞMA

Kürsüde konuşmasını yapmak üzere söz alan, Sadettin Saran yönetiminde görev yapmış isimlerden Orhan Demirel’in mali duruma yönelik açıklamaları sırasında salonda gerilim tırmandı. Demirel’in konuşması esnasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldukça sinirlendi. Yıldırım, Orhan Demirel’e doğru dönerek "Parayı yediniz kardeşim! Futbolcuları anlatın, saha içindekilerden bahsedin." ifadeleriyle tepki gösterdi ve serzenişte bulundu.

''NEYİ YEDİK SAYIN BAŞKAN?''

Aziz Yıldırım'ın tepkisi sonrası ayağa kalkan bir diğer eski yönetici İlker Alkun da Aziz Yıldırım'a cevap vererek, "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz. Aylardır algı yapıyorsunuz, bırakın da anlatalım.'' ifadelerini kullandı. Bu konuşmaların ardından salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken araya giren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ortamı sakinleştirdi. Orhan Demirel, konuşmasını tamamlamak üzere sözlerine devam etti.