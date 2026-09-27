Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı - Son Dakika
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Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

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Fon skandalına Mustafa Sandal\'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
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Fon soruşturmasına ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da karıştı. Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL para çıkışı yaptığı iddia edildi. Melis Sandal'ın operasyon öncesindeki son iki ayda yaptığı işlemlerde 2 Milyar 350 Milyon TL net kazanç elde ettiği öne sürülürken, iddialarla ilgili konuşan Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal olayı yalanlamadı. Önal, "Muhatap Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal'la ilgili bir suçlama bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturması büyürken, skandala her gün yeni isimler ekleniyor. Son olarak ülü şarkıcı Mustafa Sabdal'ın eşi Melis Sandal'ın ismi fon krizine karıştı.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİYLE İLGİLİ "FONLARDAN 2 MİLYAR KAZANÇ" İDDİASI

İddiaya göre, Melis Sandal fonlardan 11 milyar lira net çıkış yaptı. Melis Sandal'ın operasyon başlamadan son 2 aylık süreçte  fonlardan 6 Milyar 600 Milyon TL net çıkış gerçekleştirdiği, son iki ayda ise bu işlemlerden 2 Milyar 350 Milyon TL net kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Melis Sandal ile ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Melis Sandal'ın ağustos ayında yurt dışına çıktığı ve hala dönmediği iddia edildi.

"MUSTAFA SANDAL'LA İLGİLİ BİR SUÇLAMA YOK"

Gazeteci Yiğit Uzun, Mustafa Sandal'ın menajerini aradığıı, menajerin olayı yalanlamadığını söyledi. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradım. Olayı yalanlamadan söz konusu işlemler için "evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi."

Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

MELİS SANDAL'IN BABASINA BORSADA İŞLEM YASAĞI

Öte yandan Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup, SPK tarafından daha önce borsada hisse manipülasyonu nedeniyle işlem yasağı almıştı. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup hakkında 2022 yılında, babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmış, bu süreçte Sütşurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu.

Mustafa SandalMelis SütşurupOperasyon3. SayfaEkonomiMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Mustafa Sandal Candır Ve Düzgün Mükemmel Bir Sanatçı dır Gerisi Teferruat 0 0 Yanıtla
  • Azra Engin Azra Engin:
    Bu zamana kadar denetim yokmudu neden denetleme mekanizması çalıştırılmadı hepsi sorgulanması lazım, kim yetimin hakkını yiyorsa burnundan fitil fitil gelsin inşallah. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    bu paraların büyüklüğüne bakın ya 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı - Son Dakika
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