Fon skandalına Mustafa Sandal\'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturması büyürken, skandala her gün yeni isimler ekleniyor. Son olarak ülü şarkıcı Mustafa Sabdal'ın eşi Melis Sandal'ın ismi fon krizine karıştı.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİYLE İLGİLİ "FONLARDAN 2 MİLYAR KAZANÇ" İDDİASI

İddiaya göre, Melis Sandal fonlardan 11 milyar lira net çıkış yaptı. Melis Sandal'ın operasyon başlamadan son 2 aylık süreçte fonlardan 6 Milyar 600 Milyon TL net çıkış gerçekleştirdiği, son iki ayda ise bu işlemlerden 2 Milyar 350 Milyon TL net kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Melis Sandal ile ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Melis Sandal'ın ağustos ayında yurt dışına çıktığı ve hala dönmediği iddia edildi.

"MUSTAFA SANDAL'LA İLGİLİ BİR SUÇLAMA YOK"

Gazeteci Yiğit Uzun, Mustafa Sandal'ın menajerini aradığıı, menajerin olayı yalanlamadığını söyledi. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradım. Olayı yalanlamadan söz konusu işlemler için "evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi."

MELİS SANDAL'IN BABASINA BORSADA İŞLEM YASAĞI

Öte yandan Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup, SPK tarafından daha önce borsada hisse manipülasyonu nedeniyle işlem yasağı almıştı. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup hakkında 2022 yılında, babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmış, bu süreçte Sütşurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu.