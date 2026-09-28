Fenerbahçe\'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Boca Juniors formasıyla Racing Club derbisinde inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Takımı 2-0 gerideyken 56. dakikada oyuna giren 36 yaşındaki futbolcu, üç kafa golüyle hat-trick yaparak Boca Juniors'a 3-2'lik galibiyeti getirdi. Valencia ayrıca 10 yıl sonra bir maçta üç kafa golü atan ilk futbolcu oldu.
Arjantin Kupası'nda Racing Club ile Boca Juniors arasında oynanan derbi unutulmaz bir geri dönüşe sahne oldu. Mücadelenin başrolünde ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia vardı.
Boca Juniors karşılaşmada 2-0 geriye düşerken teknik ekip 56. dakikada Valencia'yı oyuna aldı. Ekvadorlu golcünün sahaya girmesiyle maçın gidişatı tamamen değişti.
23 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
Valencia, 72. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Tecrübeli forvet yalnızca 8 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak 80. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.
Maçın son anlarında ise sahne yine Valencia'nındı. 90+5. dakikada üçüncü golünü atan Ekvadorlu yıldız, hat-trick'ini tamamlayarak Boca Juniors'ı 2-0'dan 3-2'lik galibiyete taşıdı. Boca Juniors bu sonuçla Racing Club'ı kupanın dışına iterken adını bir üst tura yazdırdı.
ÜÇ GOLÜ DE KAFAYLA ATTI
Valencia'nın hat-trick'ini daha da özel hale getiren ayrıntı ise üç golünü de kafa vuruşuyla kaydetmesi oldu. Bir maçta üç kafa golüyle hat-trick yapan son futbolcunun 2016 yılında West Bromwich Albion forması giyen Salomon Rondon olduğu belirtildi. Rondon, Swansea City karşısında aynı başarıya imza atmıştı. Böylece Valencia, 10 yıl sonra üç kafa golüyle hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
FENERBAHÇE'DE 3 SEZON OYNADI
Enner Valencia, 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayı üç sezon giyen Ekvadorlu golcü, 2023 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Internacional'e transfer olmuştu.
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