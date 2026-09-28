Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

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Fenerbahçe\'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Boca Juniors formasıyla Racing Club derbisinde inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Takımı 2-0 gerideyken 56. dakikada oyuna giren 36 yaşındaki futbolcu, üç kafa golüyle hat-trick yaparak Boca Juniors'a 3-2'lik galibiyeti getirdi. Valencia ayrıca 10 yıl sonra bir maçta üç kafa golü atan ilk futbolcu oldu.

Arjantin Kupası'nda Racing Club ile Boca Juniors arasında oynanan derbi unutulmaz bir geri dönüşe sahne oldu. Mücadelenin başrolünde ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia vardı.

Boca Juniors karşılaşmada 2-0 geriye düşerken teknik ekip 56. dakikada Valencia'yı oyuna aldı. Ekvadorlu golcünün sahaya girmesiyle maçın gidişatı tamamen değişti.

23 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Valencia, 72. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Tecrübeli forvet yalnızca 8 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak 80. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın son anlarında ise sahne yine Valencia'nındı. 90+5. dakikada üçüncü golünü atan Ekvadorlu yıldız, hat-trick'ini tamamlayarak Boca Juniors'ı 2-0'dan 3-2'lik galibiyete taşıdı. Boca Juniors bu sonuçla Racing Club'ı kupanın dışına iterken adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

ÜÇ GOLÜ DE KAFAYLA ATTI

Valencia'nın hat-trick'ini daha da özel hale getiren ayrıntı ise üç golünü de kafa vuruşuyla kaydetmesi oldu. Bir maçta üç kafa golüyle hat-trick yapan son futbolcunun 2016 yılında West Bromwich Albion forması giyen Salomon Rondon olduğu belirtildi. Rondon, Swansea City karşısında aynı başarıya imza atmıştı. Böylece Valencia, 10 yıl sonra üç kafa golüyle hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

FENERBAHÇE'DE 3 SEZON OYNADI

Enner Valencia, 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayı üç sezon giyen Ekvadorlu golcü, 2023 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Internacional'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
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