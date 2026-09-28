CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Karadeniz Ereğli Belediyesi\'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, zabıta müdürü hakkında kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zabıta müdürü, “nitelikli cinsel taciz” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınırken, delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Zonguldak'ta CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., 24 Eylül'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak belediyede “ Zabıta müdürü” olarak görev yapan H.A. hakkında şikayetçi oldu. Ş.A., H.A.'nın 12 Eylül'de iş yerinde kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Ş.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H.A.'nın ifadesi alındı. Dosyadaki delil durumu doğrultusunda “nitelikli cinsel taciz” suçundan adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA İFADE VERDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında tanık olarak gösterilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da “Bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Günay'ın beyanında, Ş.A.'nın iddialarını doğrulamadığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, tanık beyanları ve kamera kayıtları başta olmak üzere delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Karadeniz Ereğli BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiGökhan GünayZonguldakZabıtaGüncelEreğliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı Uzman çavuşun kahreden sonu Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Fenerbahçe’nin yıldızı baba oluyor Müjdeli haberi duyurdular Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
21:43
Canlı anlatım: Bursa’da goller üst üste
Canlı anlatım: Bursa'da goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:30:07. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei