CHP\'li Karadeniz Ereğli Belediyesi\'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

Zonguldak'ta CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., 24 Eylül'de Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak belediyede “ Zabıta müdürü” olarak görev yapan H.A. hakkında şikayetçi oldu. Ş.A., H.A.'nın 12 Eylül'de iş yerinde kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Ş.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H.A.'nın ifadesi alındı. Dosyadaki delil durumu doğrultusunda “nitelikli cinsel taciz” suçundan adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA İFADE VERDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında tanık olarak gösterilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da “Bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Günay'ın beyanında, Ş.A.'nın iddialarını doğrulamadığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, tanık beyanları ve kamera kayıtları başta olmak üzere delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.