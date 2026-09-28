İzmit Sekapark\'ta sağanak sonrası kanalda oluşan köpük için ekipler numune aldı

İzmit Sekapark'ta sağanak sonrası kanalda oluşan köpük için ekipler numune aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah etkili olan sağanağın ardından Sekapark'ta denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Nedeni belirlenemeyen köpük yağışın etkisini kaybetmesiyle azalırken, Çevre ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeden numune aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından denize bağlanan kanalda köpük oluştu.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış sonrası Sekapark'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü.
Kanalın bazı noktalarında biriken köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı gözlendi.
Nedeni henüz belirlenemeyen köpük, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından azaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, alanda inceleme yaptı.
Ekipler, incelemek üzere bölgeden numune aldı.
Kaynak: AA
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