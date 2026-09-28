Elazığ Baskil Deliktaş'ta bedensel engelli kişi tekerlekli sandalyesi tutuşunca öldü

Elazığ Baskil Deliktaş'ta bedensel engelli kişi tekerlekli sandalyesi tutuşunca öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil Deliktaş köyünde bedensel engelli kişi, akülü tekerlekli sandalyesiyle evine dönerken yol kenarındaki ateşi fark edemedi. Sandalyesi tutuşan kişi olay yerinde hayatını kaybederken cansız bedeni eve dönen çoban köpeği sayesinde bulundu; cenazesi köyde toprağa verildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kor halindeki ateşin yakınından geçtiği sırada tekerlekli sandalyesi tutuşan bedensel engelli kişi hayatını kaybetti. Ailesi, eve tek başına dönen çoban köpeğinin peşinden giderek Gürsul'un cansız bedenini buldu.
Deliktaş köyünde yaşayan bedensel engelli Mustafa Gürsul (52), akülü tekerlekli sandalyesiyle dün evine dönerken yol kenarındaki çalı ve kuru ağaç dallarının yakılması sonucu kor haline gelen ateşi fark edemedi.
Gürsul, akülü sandalyesinin tutuşması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Gürsul'un yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi??????? üzerine ailesi şüphelendi.
Havlayan köpeğin peşinden giden aile fertleri Gürsul'un cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Gürsul'un cenazesi otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi.
Gürsul'un cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.
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