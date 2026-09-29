İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul'da pazar gününden bu yana devam eden sağanak yağışın şiddetini artırması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) megakent dahil 14 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul'da pazar gününe kadar aralıklarla sürecek olan yağışlara şiddetli poyrazın da eklenmesiyle hissedilen sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL'A ÇİFTE UYARI: METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği, peş peşe uyarılar yaparak kentte beklenen olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. AKOM verilerine göre, soğuk ve yağışlı havanın yarın saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli seyretmesi bekleniyor. İl genelinde metrekareye 40-100 kilogram yağış düşmesi öngörülürken; Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde bu oranın 60-120 kilogram bandına, yer yer ise 150 kilogramın üzerine çıkabileceği belirtildi.

Atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak. İstanbul Valiliği ise yağışlı sistemin perşembe ve cuma günleri hafifleyerek kenti terk edeceğini; rüzgarın kuzeyden zaman zaman 70 km/saat hıza ulaşan kısa süreli fırtınalar şeklinde eseceğini duyurdu.

MGM'DEN 14 İL İÇİN 'SARI KOD' VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM tarafından yapılan resmi açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya il geneli ile Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Rüzgarın ayrıca Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte bazı merkezlerde beklenen hava durumu şöyle: