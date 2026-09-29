Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş - Son Dakika
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Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

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Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık\'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP'li Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Adır, sanal medya hesabından iddiaların gerçek dışı ve iftira olduğunu belirterek kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası da açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisi ve eşi hakkında sosyal medyada iddialarda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında yargı sürecini başlattı. Bakan Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

"BAKANLIK LOJMANINDA İKAMET EDİYORLAR"

Bakan Gürlek’in avukatı Abdullah Adır tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların "mesnetsiz ve itibar suikastı niteliğinde" olduğu ifade edildi. Açıklamada, Bakan Gürlek ve ailesinin ikamet durumuna ilişkin şu bilgi verildi: "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet Şık isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. Müvekkilimiz ve eşi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık'ın yalan beyanlarının aksine, müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir."

"ELİNDE BELGE VARSA DERHAL KAMUOYUYLA PAYLAŞMALI"

Milletvekili ve gazeteci sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, Şık somut somut delil sunmaya davet edildi: "Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır."

SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI

Ortaya atılan beyanların kişilik haklarını hedef aldığını vurgulayan Avukat Adır, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirterek açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır."

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    bunun avrat nered3 çalışıyordu 0 0 Yanıtla
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