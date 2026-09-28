7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi - Son Dakika
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7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi

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7-1\'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
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TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'da, Eskişehirspor'a karşı alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 7-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin faturası teknik direktör Polat Çetin'e kesildi. 

POLAT ÇETİN İLE YOLLAR AYRILDI

Balıkesirspor, kulüp yönetimi yaptığı yazılı bir açıklama ile Polat Çetin ve ekibiyle yolları ayırdıklarını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirspor'umuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI BAŞLADI

Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligin ilk 3 maçını kazanarak iyi bir seri yakalayan Balıkesirspor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası Polat Çetin'in gönderilmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladığı ve en kısa zamanda yeni bir isim ile anlaşacağı öğrenildi.

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SON DAKİKA: 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi - Son Dakika
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