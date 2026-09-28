SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu - Son Dakika
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SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu

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SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamladı. Kurul, 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi, 24 kişinin lisansını iptal etti.

SPK düğmeye basarak Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili geniş kapsamlı yaptırım kararlarını açıkladı. Kurulun incelemesi sonunda çok sayıda isim hakkında adli ve idari işlem kararı çıktı.

37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Yapılan incelemenin ardından 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 

SPK, söz konusu işlemleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirdi. İlgili madde, sermaye piyasalarında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri içeriyor. Kurulun suç duyurusu kararı, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Bundan sonraki hukuki süreç, yetkili adli makamların değerlendirmesiyle ilerleyecek.

39 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK yalnızca suç duyurusuyla yetinmedi. Kurul, inceleme kapsamında 39 kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına da karar verdi. Böylece ilgili kişiler, kararın kapsamına giren süre boyunca sermaye piyasalarında belirlenen işlemleri gerçekleştiremeyecek. Kurul ayrıca 24 kişinin sermaye piyasası lisansını iptal etti.

SUÇ DUYURUSU LİSTESİ KABARIK

Fon soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden Emre Alkin, Emre Tezmen ve Muhammed Yarız'ın yer aldığı suç duyurusu listesi şu şekilde:

  • Emre TEZMEN
  • Emir Münir S.
  • Abdülkadir Ö.
  • Kerem ALKİN 
  • Kadir B.
  • Erdin Ö.
  • Ethem Umut B.
  • Emre A.
  • Haldün Saffet İ.
  • Ecem Tuğçe A.
  • Bülent U.
  • İbrahim B.
  • Okan U.
  • Furkan A.
  • Mehmet Selim T.
  • Adem K.
  • Rüstem K.
  • Ali C.
  • Anıl T.
  • Mustafa Zeki K.
  • Sibel G.
  • Şemsihan K.
  • Ömer E.
  • Mehmet Nuri G.
  • Neda S.
  • Ayşe Seher A.
  • Enes Y.
  • Feryal K.
  • Müjdat E.
  • Nilgül S.
  • Oğuzhan Ö.
  • Onur G.
  • Orçun Berkay K.
  • Ahmet Ö.
  • Halil İbrahim E.
  • Muhammed YARIZ
  • Sezai B.

YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI 

2 yıl işlem yasağı uygulanan isimler ve şirketler ise şu şekilde:

  • Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ 
  • Tera Portföy Yönetimi AŞ 
  • Emre TEZMEN 
  • Emir Münir S.
  • Abdülkadir Ö.
  • Kerem A.
  • Kadir B.
  • Erdin Ö.
  • Ethem Umut B.
  • Emre ALKİN 
  • Haldün Saffet İ.
  • Ecem Tuğçe A.
  • Bülent U.
  • İbrahim B.
  • Okan U.
  • Furkan A.
  • Mehmet Selim T.
  • Adem K.
  • Rüstem K.
  • Ali C.
  • Anıl T.
  • Mustafa Zeki K.
  • Sibel G.
  • Şemsihan K.
  • Ömer E.
  • Mehmet Nuri G.
  • Neda S.
  • Ayşe Seher A.
  • Enes Y.
  • Feryal K.
  • Müjdat E.
  • Nilgül S.
  • Oğuzhan Ö.
  • Onur G.
  • Orçun Berkay K.
  • Ahmet Ö.
  • Halil İbrahim E.

LİSANSI İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

SPK tarafından işlem yapma yasağı süresi boyunca tüm lisansları iptal edilen kişiler şöyle:

  • Emir Münir S.
  • Ethem Umut B.
  • Ecem Tuğçe A.
  • Bülent U.
  • İbrahim B.
  • Okan U.
  • Furkan A.
  • Mehmet Selim T.
  • Adem K.
  • Ali C.
  • Anıl T.
  • Mustafa Zeki K.
  • Ömer E.
  • Mehmet Nuri G.
  • Ayşe Seher A.
  • Enes Y.
  • Feryal K.
  • Müjdat E.
  • Nilgül S.
  • Oğuzhan Ö.
  • Onur G.
  • Orçun Berkay K.
  • Ahmet Ö.
  • Sezai B.
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Efem0909 Efem0909:
    Herkes zaten götüreceğini götürmüş 2 yıl işlem yapmasalar ne olacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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