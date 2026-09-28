Akyazı'da iddiaya göre eşi tarafından bıçaklanan Betül Arık, 23 gün sonra defnedildi - Son Dakika
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Akyazı'da iddiaya göre eşi tarafından bıçaklanan Betül Arık, 23 gün sonra defnedildi

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Akyazı\'da iddiaya göre eşi tarafından bıçaklanan Betül Arık, 23 gün sonra defnedildi
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İddiaya göre 5 Eylül'de Akyazı'da eşi Ömür Arık tarafından bıçaklanan 6 çocuk annesi Betül Arık (50), hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Arık'ın cenazesi ikindi namazı sonrası aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde eşi Ömür Arık tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 6 çocuk annesi Betül Arık (50), tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Arık, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 5 Eylül günü Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 6 çocuk annesi Betül Arık, eşi Ömür Arık tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arık, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Arık, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Ömür Arık, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömür Arık, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede 23 gündür tedavi gören Betül Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arık'ın cenazesi bugün Akyazı Yağcılar Mahallesi Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Betül Arık, aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Akyazı'da iddiaya göre eşi tarafından bıçaklanan Betül Arık, 23 gün sonra defnedildi - Son Dakika
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