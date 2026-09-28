Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada okul güvenliğini artırmaya yönelik mevcut önlemlerin yeniden ele alındığını ve ilave tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi. Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırıdan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Osmaniye'de yeğeni tarafından öldürülen öğretmen Mehmet Bilgili için de başsağlığı mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul güvenliği konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, son dönemde yaşanan olayların ardından okullarda alınacak önlemlerin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

OKUL GÜVENLİĞİ KABİNENİN İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin 72. toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda ilk olarak güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Erdoğan, daha önce yaşanan olayların ardından okul güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemlerin devreye alındığını hatırlatarak, mevcut uygulamaların yeniden gözden geçirildiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük."

TURGUTLU'DAKİ SALDIRIYA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen hafta meydana gelen silahlı saldırıya da değindi. Söz konusu olayda 11 çocuk yaralanmış, saldırının ardından bölgede güvenlik tedbirleri artırılmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de daha sonra emniyet müdürlerine her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve okul çevresindeki şüpheli hareketliliğin yakından takip edilmesi talimatını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum."

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