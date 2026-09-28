Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş - Son Dakika
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Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

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Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına, kritik süreçte tam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında şüpheli fon çıkışı yapıldığı saptandı.

SPK'nin 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesine neden olan fon krizinde tasfiye kararından önce parasını çeken bir isim daha ortaya çıktı.

3 MİLYAR ÇEKMİŞ

Yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt'ün hesaplarından 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

NİHAİ YARARLANICILARI MERCEK ALTINDA

Savcılık, kısa süre içinde gerçekleşen bu devasa para hareketliliğinin kaynağını belirlemek üzere harekete geçti. Soruşturma birimleri, İsmet Öğüt adına yapılan yüksek tutarlı fon çıkışlarının soruşturma konusu işlemlerle bağlantısını, paraların hangi hesaplara aktarıldığını ve bu trafiğin nihai yararlanıcılarının kimler olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmadaki milyarlık para trafiğinin siyaset dünyasına uzanan olası bağlantıları da inceleme kapsamına alındı. Başsavcılık, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ü mercek altına aldı. Eski milletvekili ile kardeşi adına kayıtlı söz konusu mal varlığı ve olağanüstü para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya gizli bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı titizlikle inceleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.

Devam eden soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    işin içinde chp li yp li varsa herkes üç mymunu oynar Bu işin sağcısı solcusu ak partilisi CHP’lisi yeni partilisi yok Bu işin içinde kim varsa ayrım yapılmaksızın Cezasını çekmesi lazım 8 1 Yanıtla
  • Mert Ayar Mert Ayar:
    Oğlum özgür özelin resmi ve etiket yapılması ne alaka haberde :):) Nasıl bir algı yoluna girdiniz bu haber için cumhuriyet başsavcılığına Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan sizleri mahkemeye vereceğim bu haberi kim yaptıysa bunu x de paylaşıcam artık bu şekilde habercilik olmaz 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    bu paraları alın teriyle mi kazanmışlar çok merak ediyorum. 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    hepsının mal varlıgının kurusuna kadar gerı alınmalı eyy ssk bunları beolucak 1 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Kimin suçu varsa CHP'li yeni partili AKP li kim olursa olsun hepsini Eko nun yanına Silivri ye gönderin 0 0 Yanıtla
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