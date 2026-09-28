Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

SPK'nin 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesine neden olan fon krizinde tasfiye kararından önce parasını çeken bir isim daha ortaya çıktı.

3 MİLYAR ÇEKMİŞ

Yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt'ün hesaplarından 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı yapıldığı tespit edildi.

NİHAİ YARARLANICILARI MERCEK ALTINDA

Savcılık, kısa süre içinde gerçekleşen bu devasa para hareketliliğinin kaynağını belirlemek üzere harekete geçti. Soruşturma birimleri, İsmet Öğüt adına yapılan yüksek tutarlı fon çıkışlarının soruşturma konusu işlemlerle bağlantısını, paraların hangi hesaplara aktarıldığını ve bu trafiğin nihai yararlanıcılarının kimler olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmadaki milyarlık para trafiğinin siyaset dünyasına uzanan olası bağlantıları da inceleme kapsamına alındı. Başsavcılık, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ü mercek altına aldı. Eski milletvekili ile kardeşi adına kayıtlı söz konusu mal varlığı ve olağanüstü para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya gizli bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı titizlikle inceleniyor.