Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu - Son Dakika
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Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

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Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu
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2026 Dünya Kupası'nda İspanya karşısındaki performansıyla bir anda dünya çapında tanınan Vozinha, şöhretin beklediği gibi olmadığını anlattı. Takipçi sayısı 28 milyonu aşan 40 yaşındaki kaleci, mahremiyetini kaybettiğini belirterek, “Seçim yapma şansım olsaydı önceki hayatımı seçerdim” dedi.

2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken hikâyelerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, turnuvanın ardından değişen hayatını anlattı.

İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla adını geniş kitlelere duyuran 40 yaşındaki file bekçisi, yalnızca birkaç ay içerisinde milyonlarca takipçiye ulaştı. Ancak Vozinha'ya göre bu ani şöhret, beraberinde beklemediği sorunları da getirdi.

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

"HUZURUMU VE SÜKUNETİMİ KAYBETTİM"

Vozinha, The Observer'a verdiği röportajda artık eskisi gibi rahat hareket edemediğini söyledi.

"Huzurumu ve sükunetimi kaybettim" diyen tecrübeli kaleci, bir restorana gittiğinde dahi sürekli fotoğraf ve imza talepleriyle karşılaştığını, zaman zaman insanların kendisini haberi olmadan görüntülediğini anlattı. Vozinha, hayatındaki en büyük değişikliğin mahremiyetini kaybetmek olduğunu dile getirdi.

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

"ÖNCEKİ HAYATIMI SEÇERDİM"

Birçok insanın şöhretin yalnızca olumlu taraflarını gördüğünü belirten Vozinha, yaptığı itirafla dikkat çekti. "Dürüst olmak gerekirse bana bugün sahip olduğum hayatla daha önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, daha önceki hayatımı seçerdim."

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

56 BİNDEN 28 MİLYONUN ÜZERİNE

Vozinha'nın hayatındaki değişimin boyutunu takipçi sayısı da ortaya koydu. İspanya karşılaşması öncesinde Instagram'da yaklaşık 56 bin takipçisi bulunan tecrübeli kalecinin takipçi sayısının maçın ardından hızla yükseldiği belirtildi.

Brezilya'daki CazeTV'nin izleyicilerini Vozinha'yı takip etmeye çağırmasının da etkisiyle tecrübeli kalecinin takipçi sayısı 28 milyonun üzerine çıktı.

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

DÜNYA KUPASI SONRASI COLO COLO'YA GİTTİ

Turnuvanın ardından Şili ekibi Colo Colo ile anlaşan Vozinha, transfer sürecinde kendisine en fazla ilgiyi bu kulübün gösterdiğini söyledi.

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

ABD'den teklif almadığını belirten kaleci, Suudi Arabistan'dan bazı temasların olduğunu ancak bunların somut bir aşamaya ulaşmadığını ifade etti.

BALLON D'OR ADAYLIĞI GELDİ

Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki çıkışı bireysel ödüllere de yansıdı. Yılın en iyi kalecisi için oluşturulan Ballon d'Or adayları arasında yer alan 40 yaşındaki futbolcu, bunu hiçbir zaman hayal edemediğini söyledi.

Tecrübeli kaleci, şöhretin kişisel hayatında yarattığı zorluklara rağmen ülkesinin dünyada daha fazla tanınmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Yeşil Burun AdalarıDünya KupasıİspanyaSporSon Dakika

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