Burkina Faso lideri Traore: Casuslara idam cezası uygulanacak

Burkina Faso lideri İbrahim Traoré, ülkesine karşı casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen kişiler ve onlara yardım edenlere yönelik çok sert mesajlar verdi. Traoré, bundan sonra casusluk suçlamasıyla yakalanan kişilere ölüm cezasının uygulanacağını söyledi. Yerel basına yansıyan açıklamasında, “Bir casus yakalarsak Burkina Faso’daki ölüm cezasını uygulayacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SUÇ ORTAKLARI DA AYNI ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK”

Traoré, yalnızca yabancı istihbarat unsurlarını değil, bu kişilere içeriden destek verenleri de hedef aldı. Casusluk ağlarına yardım eden ve devlet aleyhine faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilerin de ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Traoré’nin açıklamasında, vatana ihanet ve casusluk faaliyetlerinin ülkenin güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı. Burkina Faso yönetimi, son dönemde özellikle dış müdahale ve istihbarat faaliyetlerine ilişkin suçlamaları sıklaştırmış durumda.

FRANSA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Bu açıklamalar, Burkina Faso’nun Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden yaklaşık üç ay sonra geldi.

Ouagadougou yönetimi, 26 Haziran 2026’da Fransa ile diplomatik ilişkilerin sona erdirildiğini açıklamış, Paris’i ülkenin çıkarlarına karşı faaliyet yürütmek ve “neo-kolonyal” politikalar izlemekle suçlamıştı. Fransa ise kararı “tek taraflı” olarak nitelendirmiş ve suçlamaları reddetmişti.

“DÜŞMANLARIMIN HARİTASI ELİMDE”

Traoré’nin son açıklamalarında, ülkesine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü aktörleri yakından takip ettiklerini belirterek “düşmanlarımın haritası elimde” anlamına gelen ifadeler kullandığı da aktarıldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı paylaşımlarda Traoré’nin Ukrayna’nın bölgedeki diplomatik temsilcilerine ilişkin suçlamalarda bulunduğu ileri sürüldü. Ancak bu iddiaların tamamını doğrulayan bağımsız ve güvenilir kaynaklar şu aşamada sınırlı. Bu nedenle söz konusu bölümün Traoré’nin siyasi suçlamaları olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

ÖLÜM CEZASI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Burkina Faso’da ölüm cezası 2018’de kaldırılmıştı. Traoré yönetimi ise 2025’in sonunda ölüm cezasının özellikle vatana ihanet, casusluk ve terör gibi ağır suçlar için yeniden getirilmesini öngören düzenlemeleri gündeme taşımıştı.

Traoré’nin son sözleri de bu çerçevede, casusluk ve ihanet suçlarına karşı en ağır yaptırımların uygulanacağı mesajı olarak değerlendiriliyor.