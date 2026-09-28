Sedat Peker için büyük hazırlık

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, uzun süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker’in yakın zamanda Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin nitelendirmesine atıfta bulundu.

"DEĞERLİ BİR DAVA VE GÖNÜL ADAMIDIR"

Özdemir, sosyal medyada Peker’in Türkiye’ye dönmesi yönündeki dileklerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."

"HAVAALANINA SIĞMAYACAĞIZ"

Özdemir'in açıklamasının ardından Sedat Peker destekçileri sosyal medyada yoğun bir paylaşım hareketliliği başlattı. Peker'in olası dönüşüne ilişkin "Havaalanına sığmayacağız" yönünde ifadelerin kullanıldığı mesajlar dikkat çekti.