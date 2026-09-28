Sedat Peker için büyük hazırlık - Son Dakika
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Sedat Peker için büyük hazırlık

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Sedat Peker için büyük hazırlık
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Sedat Peker'in yakın zamanda vatanına döneceğini açıklamasının ardından destekçileri "Havaalanına sığmayacağız" mesajlarıyla sosyal medyada hareketlilik başlatırken, Peker de hakkındaki paylaşımları hesabından alıntıladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, uzun süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker’in yakın zamanda Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin nitelendirmesine atıfta bulundu.

Sedat Peker için büyük hazırlık

"DEĞERLİ BİR DAVA VE GÖNÜL ADAMIDIR"

Özdemir, sosyal medyada Peker’in Türkiye’ye dönmesi yönündeki dileklerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır." 

Sedat Peker için büyük hazırlık

"HAVAALANINA SIĞMAYACAĞIZ"

Özdemir'in açıklamasının ardından Sedat Peker destekçileri sosyal medyada yoğun bir paylaşım hareketliliği başlattı. Peker'in olası dönüşüne ilişkin "Havaalanına sığmayacağız" yönünde ifadelerin kullanıldığı mesajlar dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisiİsmail ÖzdemirSedat PekerGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    mafya herif, göklere çıkarmak kadar yanlış bir sey olamaz 7 4 Yanıtla
    Ender Çetin Ender Çetin:
    Boş konuşma 1 2
  • Dilek yıldzıbaş Dilek yıldzıbaş:
    bu adam Bir zamanlar insanları tehdit etmiyor muydu ya AKP'ye MHP'ye oy vermezseniz kanınızla duş alırım diye tehdit etmiyor muydu şimdi Kahraman mı oldu?? 8 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    kimin tutuklanıp kimin tutuklanmayacağına artık bahçeli mi karar veriyor 7 1 Yanıtla
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    yanlış iş bunlar, kanun kitap hak hukuk nerde bunlar? nerde bu devlet, 7 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Birilerine etek giyindirmeden gelmeyecekti ne oldu ? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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