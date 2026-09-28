Futbolcunun iki şirketi iflas etti - Son Dakika
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Futbolcunun iki şirketi iflas etti

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Futbolcunun iki şirketi iflas etti
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Bir dönem futbol tutkusunun peşinden koşan iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.

Bir dönem futbol tutkusuyla da bilinen iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. 2009 yılında kurulan Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı verildi.

175 MİLYON LİRA SERMAYELİ ŞİRKET İFLAS ETTİ

NTV'nin haberine göre Ahmet Bekmezci’ye ait 175 milyon lira sermayeli Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin iflası resmen açıklandı.  İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasın 23 Eylül 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Futbolcunun iki şirketi iflas etti

KONKORDATODAN ÇIKIŞ OLMADI

Finansal sıkıntıya giren şirketlerin iflastan önce başvurduğu konkordato sürecinden sonuç alamayan şirketler, mahkemenin kararıyla iflas etti. Böylece şirketlerin mali yapısının toparlanmasına yönelik süreç sona ererken, dosya iflas aşamasına taşındı.

ALACAKLILAR İÇİN YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

İflas kararının ardından şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kurumlar açısından tasfiye süreci başlayacak.

Bu kapsamda alacaklıların listeye kaydedilmesi, şirketlerin mevcut mal varlıklarının belirlenmesi ve varsa satılabilir varlıkların elden çıkarılması bekleniyor. Satışlardan elde edilecek gelirlerin ise yasal öncelik sırasına göre alacaklılara dağıtılması öngörülüyor.

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