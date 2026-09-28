Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası - Son Dakika
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Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

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Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
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Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor için ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların, bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü Fransız orta saha Paul Pogba ile ilgilendiği ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ileri sürüldü.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Yeşil-beyazlıların, son olarak Monaco forması giyen Paul Pogba için harekete geçtiği iddia edildi.

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun aracılar tarafından Bursaspor'a önerildiği belirtildi. Bursa temsilcisinin de bu gelişmenin ardından Pogba'nın menajeriyle iletişime geçtiği öne sürüldü.

BURSASPOR'DAN POGBA HAMLESİ

Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor'un, transfer şartları konusunda bilgi aldığı iddia edildi. Yeşil-beyazlıların Pogba'nın üst düzey futbol tecrübesinin yanı sıra soyunma odasında oluşturabileceği etkiden de yararlanmak istediği belirtildi. Henüz transfer konusunda resmi bir anlaşma bulunmazken, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

MONACO'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Doping cezası nedeniyle kariyerine uzun süre ara vermek zorunda kalan Pogba, cezasının ardından 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzaladı.  Fransız yıldız, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Monaco'da istediği süreleri bulamadı ve 6 karşılaşmada forma giydi.

Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Ağustos 2026'dan bu yana kulüpsüz olduğu belirtilen Pogba'nın bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve devre arasına kadar yeni takımını belirlemek istediği aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun ismi daha önce MLS ekipleriyle de gündeme gelmişti.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Manchester United altyapısından yetişen Pogba, Avrupa futbolunda özellikle Juventus ve Manchester United formalarıyla önemli başarılara imza attı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Pogba, milli formayla 91 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Kariyerinde 4 Serie A şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi zaferi de bulunan Fransız yıldızın Bursaspor'a transfer ihtimali, gerçekleşmesi halinde Türk futbolunun dikkat çeken hamlelerinden biri olacak.

Paul PogbaBursasporFransızSporSon Dakika

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