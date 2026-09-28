Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008\'de yaşamıştı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 2-1 kazandığı mücadelede gollerin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde kalması dikkat çekti. Portekiz'in kaptanı Ronaldo karşılaşmaya yedek başladı ve teknik heyet tarafından 90 dakika boyunca oyuna dahil edilmedi.

TAM 18 YIL SONRA AYNI DURUMU YAŞADI

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla bir maça yedek başlayıp hiç süre almamasının üzerinden tam 18 yıl geçti. Yıldız futbolcu son olarak 15 Haziran 2008'de İsviçre karşısında oynanan milli maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmıştı. Ronaldo, 27 Eylül 2026'daki Norveç karşılaşmasında da süre alamayınca 18 yıl sonra aynı durumu yeniden yaşadı.

PORTEKİZ RONALDO OLMADAN KAZANDI

Portekiz, Norveç deplasmanında Joao Felix'in 17. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekipte Erling Haaland, 51. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Portekiz'in cevabı yalnızca üç dakika sonra geldi. Gonçalo Ramos 54. dakikada fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi ve karşılaşmanın skorunu 2-1 olarak belirledi. Rafael Leao ise 56. dakikada Francisco Conceição'nun yerine oyuna dahil oldu.

PORTEKİZ 2'DE 2 YAPTI

Norveç'i deplasmanda mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise 3 puanda kaldı.