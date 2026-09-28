Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008\'de yaşamıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo için dikkat çeken bir ilk yaşandı. 41 yaşındaki yıldız, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Ronaldo, Portekiz formasıyla son olarak 15 Haziran 2008'de İsviçre karşısında süre almadan bir milli maçı tamamlamıştı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 2-1 kazandığı mücadelede gollerin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde kalması dikkat çekti. Portekiz'in kaptanı Ronaldo karşılaşmaya yedek başladı ve teknik heyet tarafından 90 dakika boyunca oyuna dahil edilmedi.

TAM 18 YIL SONRA AYNI DURUMU YAŞADI

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla bir maça yedek başlayıp hiç süre almamasının üzerinden tam 18 yıl geçti. Yıldız futbolcu son olarak 15 Haziran 2008'de İsviçre karşısında oynanan milli maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmıştı. Ronaldo, 27 Eylül 2026'daki Norveç karşılaşmasında da süre alamayınca 18 yıl sonra aynı durumu yeniden yaşadı.

PORTEKİZ RONALDO OLMADAN KAZANDI

Portekiz, Norveç deplasmanında Joao Felix'in 17. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekipte Erling Haaland, 51. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Portekiz'in cevabı yalnızca üç dakika sonra geldi. Gonçalo Ramos 54. dakikada fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi ve karşılaşmanın skorunu 2-1 olarak belirledi. Rafael Leao ise 56. dakikada Francisco Conceição'nun yerine oyuna dahil oldu.

PORTEKİZ 2'DE 2 YAPTI

Norveç'i deplasmanda mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise 3 puanda kaldı.

Cristiano RonaldoPortekizİsviçreNorveçSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme Kapıcıya verilen ceza bozuldu Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei