Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11\'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Salih, Arda, Oğuz, Can Uzun, Barış Alper

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

3 İSİM YEDEKLERDE

A Milli Takım'da Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek, İtalya karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor. 

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    Yorumlar (3)

  • Orhan Ergin Orhan Ergin:
    hocanın kasedi var herhalde Barış Alper de 2 0 Yanıtla
  • 1muratbicer1980 1muratbicer1980:
    bu adam ne yapmaya çalışıyor 0 0 Yanıtla
  • bayrakkenan bayrakkenan:
    Galiba Hocanın son maçı 0 0 Yanıtla
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