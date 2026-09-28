Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında, sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlenirken, İstanbul merkezli ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheliden, aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de olduğu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı. 

"FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINDA SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET"

İncelemelerde 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi. 

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLİŞKİN SORGULAMA YAPMIŞLAR

Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 

16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

ESKİ MASAK BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ve Eda Aydoğan ile Güner Eke sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ESKİ MASAK BAŞKANLARI İFADE VERDİ

Öte yandan, 2009-2014 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaptan, 2014-2016 yılları arasında MASAK Başkanlığı görevi yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yılları arasında MASAK Başkanlığı yapan Osman Dereli’nin de ifadeleri alındı. 

İNÖNÜ AKGÜN ALP KİMDİR?

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

Mali Suçları Araştırma KuruluRecep Tayyip ErdoğanİstanbulAnkaraGüncelSon Dakika

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Görüntüler başkentimizden Tam 104 ton ete el koyuldu Görüntüler başkentimizden! Tam 104 ton ete el koyuldu
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:38
Bursa’da dev gece Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:58:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei