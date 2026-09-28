Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı - Son Dakika
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Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı

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Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris\'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, verilen milli arada gittiği 3 günlük Marmaris tatilinde 3 milyon TL harcadı. Ederson ve ailesinin Dalaman Havalimanı’ndan kaldığı otele özel helikopterle gittiği, geceliği 13 bin euro (yaklaşık 720 bin TL) olan suitte 3 gece konakladığı belirtildi. Ederson, ailesiyle daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya’yı da gezmişti.

UEFA Uluslar Ligi dolayısıyla lige verilen milli arayı fırsat bilen Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson, eşi Lais ve üç çocuğuyla birlikte tatil tercihi olarak Muğla'nın Marmaris ilçesini seçti. Brezilyalı file bekçisinin kısa süren tatili için harcadığı tutar ise dikkat çekti.

ÖZEL HELİKOPTERLE GİTTİLER

Ailesiyle birlikte hava yolu üzerinden Dalaman'a iniş yapan tecrübeli eldiven, konaklayacakları lüks otele geçiş yapmak için özel helikopter kullandı.

Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı

GÜNLÜK HARCAMASI 1 MİLYON LİRAYI BULDU

Ederson ve ailesinin Marmaris'in en seçkin otellerinden birinde kaldığı öğrenildi. Brezilyalı eldiven ve ailesinin geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 720 bin TL) olan süitte 3 gün boyunca konakladığı, özel transferler ve ekstra giderlerle birlikte tatil faturasının toplamda 3 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Gezmeyi seven Ederson ve ailesi daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya’yı da ziyarette bulunmuştu. 

Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
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