Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı - Son Dakika
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Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı

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Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
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Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesine CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak'tan tepki geldi. Dernek üyeliğini sonlandıran Öztrak, yayımladığı metinde vicdanın yerini siyasi ikbal arayışı aldığında geriye içi boşaltılmış bir tabela kalacağını belirterek 'Ben sosyal demokratım' diye yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak, Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesinin ardından dernek üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

ONUR KURULU KARARIYLA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden ihraç edilmişti. Öztrak, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada dernekten istifa ettiğini duyurdu.

DERNEKTEN AYRILIYORUM, SOSYAL DEMOKRASİDEN DEĞİL

Öztrak'ın istifa metni şöyle:

"Sosyal demokrasi bir tabela, çevre ya da üyelik kartı değildir. Eşitliğe, özgürlüğe, çoğulculuğa ve demokrasiye duyulan sarsılmaz bağlılıktır. Sosyal demokrasi siyasi saiklere, kişisel ilişkilere ve günlük hesaplara göre eğilip bükülecek bir kavram değildir. Eleştirel düşüncenin, çoğulculuğun ve vicdanın yerine siyasi ikbal arayışı geçtiğinde geriye yalnızca içi boşaltılmış bir tabela kalır. Bir kurumdan ayrılmak, inandığım değerlerden vazgeçmek değildir. Bazen tam tersine, o değerlere sadakatin gereğidir. Bu nedenle Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğimden istifa ediyorum. Dernekten ayrılıyorum; sosyal demokrasiden değil. Ben sosyal demokratım."

Kaynak: ANKA
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