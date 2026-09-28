Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim - Son Dakika
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Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim

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Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul\'a getirdim
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, ocak ayında yapacakları transferi duyurdu. Joe Willock ile anlaşmaya vardıklarını belirten Adalı, ''Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, Vincenzo Italiano'nun çok istediği Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock transferini ocak ayında bitireceğini açıkladı. 

''SÜLALESİNİ İSTANBUL'A GETİRDİM''

Joe Willock transferini resmen duyuran Serdal Adalı, "Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock’u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada. Rangers’da oynayan Nicolas Raskin'i de almak istedik.'' ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim

“GEREKENİ YAPARIZ”

Sözlerine devam eden Adalı, ''Hocamız önceliği orta sahaya verdi. Eldeki oyuncuların yeterli olacağını ifade etmesi üzerine sol stoper almadık. Ara transferde ihtiyaçlarımızı yeniden değerlendirerek gerekeni yaparız.'' açıklamasında bulundu. 

Serdal AdalıİstanbulBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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