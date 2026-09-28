Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi - Son Dakika
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Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi

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Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nün 139 kalem diş sarf malzemesi alımı ihalesinde, mayıs ayında 59 TL'ye alındığı belirtilen bir kavitron ucunun eylül ayındaki ihalede 3 bin 725 TL bedelle teklif edildiği iddiası gündem oldu. 3 bin 300 adet üzerinden yapılan hesaplamada iki fiyat arasındaki fark yaklaşık 12,1 milyon TL'ye ulaşırken, ihale komisyonunun kısa süre sonra ihaleyi iptal ettiği belirtildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün diş sarf malzemesi ihalesinde yer alan bir ürünün fiyatı tartışma yarattı. 9 Eylül 2026'da gerçekleştirilen ihalenin 48'inci kaleminde, FARO cihazıyla uyumlu olduğu belirtilen bir kavitron ucu için 3 bin 725 TL teklif verildiği öne sürüldü.

194 BİN 700 TL'DEN 12 MİLYON TL'YE

Diyarbakır Yenigün gazetesinde yer alan iddiaya göre, aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen kavitron ucu, Mayıs 2026'da Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından adet başına 59 TL bedelle satın alındı. Eylül ayındaki ihalede ise aynı ürün olduğu öne sürülen kavitron ucuna 3 bin 725 TL teklif verildiği belirtildi. İhale kapsamında üründen 3 bin 300 adet alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Bu iki fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, mayıs ayındaki alımın toplam karşılığı 194 bin 700 TL olurken, 3 bin 725 TL'lik teklif üzerinden toplam tutar 12 milyon 292 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Aradaki fark ise yaklaşık 12 milyon 97 bin 800 TL olarak hesaplanıyor.

İDDİALARIN ARDINDAN İHALE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ihale komisyonunun toplandığı ve kavitron ucu ihalesini iptal edildiği belirtildi. İptal kararının gerekçesi ve fiyat farkına ilişkin iddiaların komisyon değerlendirmesinde ne ölçüde etkili olduğu ise ilgili karar ve ihale işlem dosyasının incelenmesiyle netlik kazanabilecek.

İl Sağlık MüdürlüğüDiyarbakırGündemGüncelEylülYerelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • akil çelik akil çelik:
    Allah yedirmesin Devletin malını herkim haksız yere yiyorsa Allah kendisine lanet etsin insallah 3 0 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Ya çalınan fon milyarlarına hangi bedua edilir 0 0
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SON DAKİKA: Diyarbakır’daki ihalede 62 katlık fiyat farkı iddiası: Tepkilerin ardından iptal edildi - Son Dakika
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