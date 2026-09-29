Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını - Son Dakika
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Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını

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Karabük'te kamusal alanda tuvaletini yapan şahıs, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Karabük Belediyesi Motorize Zabıta Eylem Timi (ZET) ekiplerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Karabük'te Motorize Zabıta Eylem Timi (ZET) ekipleri, şehrin yoğun noktalarından biri olan dolmuş durakları bölgesinde çevreye rahatsızlık veren ve kamu düzenini ihlal eden bir şahısla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti.

TUVALETİNİ YAPTIĞI SIRADA ZABITAYA YAKALANDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kamuya açık alanda alkol tüketen ve tuvaletini yapan şahsa müdahale etti. Zabıta memuru şahsa, "Burada alkol almanın yasak olduğunu biliyoruz" derken, şahıs, "Sen gördün mü alkol içtiğimi?" diyerek cevap verdi. Zabıta memuru, "Gördüm, oradan doğru izledim, sonra buraya geldim müdahale ettim" dedi.

Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını

PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan ekiplerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan şahsa, zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. 

Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını
Kaynak: İHA
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