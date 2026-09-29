CHP, Çin\'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.\'nin partiyle ilişiğini kesti

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

RESMİ TEMAS İÇİN GİTTİĞİ ÇİN'DE GÖZALTINA ALINDI

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B., hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi. İl Başkanlığı'nın resmi yazısında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de, '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

DİSİPLİN KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi. Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.