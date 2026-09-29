CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP, Çin\'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.\'nin partiyle ilişiğini kesti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B., resmi temaslar için gittiği Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır gözaltında bulunuyor. Konunun kamuoyuna yansıması üzerine dosyayı ele alan CHP Muğla İl Disiplin Kurulu, R.B.'nin kesin ihracına oy birliğiyle hükmetti.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

RESMİ TEMAS İÇİN GİTTİĞİ ÇİN'DE GÖZALTINA ALINDI

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B., hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi. İl Başkanlığı'nın resmi yazısında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de, '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

DİSİPLİN KURULU OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi. Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk PartisiÇin Halk CumhuriyetiPolitikaFethiyeGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kocasını herkes tanıyor El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:43
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
15:11
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:52:41. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei