İsrail\'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın yurt dışında bulunan üst düzey yöneticilerini doğrudan hedef gösterdi. 7 Ekim 2023 saldırılarında rol alan isimlere yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Katz, geçen yıl Katar'da Hamas yönetimine yönelik düzenlenen suikast girişimini hatırlatarak, "Bir keresinde bir aksaklık nedeniyle kurtuldular. Ancak bir dahaki sefer gelecek ve onlar da öldürülecek." ifadelerini kullandı.

KUZEY GAZZE TUGAYI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Katz, yayımladığı video mesajda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Kuzey Gazze Tugayı Komutanı İzzeddin el-Beyk'in öldürüldüğünü açıklayan Katz, operasyonların Hamas'ın üst düzey kadrosuna yönelik devam edeceğini söyledi.

"YURT DIŞINDAKİ HAMAS LİDERLERİ DE HEDEFİMİZDE"

İsrail'in hedefindeki isimlerin yalnızca Gazze'de bulunan Hamas yöneticileriyle sınırlı olmadığını belirten Katz, örgütün farklı ülkelerde yaşayan üst düzey isimlerine yönelik de açık tehditte bulundu.

"Yurt dışındaki Hamas liderleri de hedefimizde." diyen Katz, 7 Ekim saldırılarında merkezi rol oynayan isimlerin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

İsrailli Bakan, "7 Ekim katliamında merkezi rol oynayan bu kişilerin hiçbirinin huzur içinde ölmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz

KATAR'DAKİ SALDIRIYI REFERANS GÖSTERDİ

Katz, açıklamasında geçtiğimiz yıl Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yönetimine yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine de doğrudan atıfta bulundu.

İsrail, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenlemiş, hedef alınan üst düzey isimler saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Katar'daki saldırıda Hamas liderlerinin öldürülememesine değinen Katz, dikkat çeken bir tehditte bulunarak, "Bir keresinde bir aksaklık nedeniyle kurtuldular. Ancak bir dahaki sefer gelecek ve onlar da öldürülecek." dedi.

Katz'ın sözleriyle İsrail, yurt dışında bulunan Hamas yöneticilerinin de gelecekte düzenlenebilecek operasyonların hedefinde olduğunu açıkça ortaya koydu.

İSRAİL'DEN ÇOK SAYIDA SUİKAST

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından Filistin topraklarının dışında da Hamas'ın siyasi ve askeri kadrosuna yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Lübnan, Suriye, İran ve Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı saldırılar düzenlendi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri, Ocak 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise Temmuz 2024'te İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldü. Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar da Ekim 2024'te Gazze'nin güneyinde İsrail güçleriyle yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.

Katz'ın son açıklamasıyla İsrail yönetimi, 7 Ekim saldırılarında rol aldığını belirttiği Hamas yöneticilerine yönelik operasyonların Gazze'nin yanı sıra yurt dışında da devam edebileceği mesajını verdi.