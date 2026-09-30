İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş - Son Dakika
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İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

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İsrail\'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş
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Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında kaçırılma kodunun aktive edilmesi İsrail'i alarma geçirirken savaş uçakları havalandırıldı. Suudi Arabistan'a inen uçakta kaçırılma olmadığı, olayın pilotlar arasındaki kavgadan kaynaklandığı açıklanırken, pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu öne sürüldü.

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında verilen acil durum sinyalleri İsrail'i alarma geçirdi. Uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunun aktive edilmesi üzerine savaş uçakları havalandırılırken, uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. İsrail Başbakanlığı Sözcüsü daha sonra olayın uçak kaçırma olmadığını, pilotlar arasında kavga yaşandığının belirtildiğini açıkladı.

İlk bilgilere göre kokpitte kavga eden iki pilottan birinin Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğu öne sürüldü. Pilotların milliyetlerine ilişkin bu ayrıntı henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

ÖNCE 7700, ARDINDAN 7500 KODU

Dubai'den Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na doğru hareket eden Flydubai uçağında uçuş sırasında olağanüstü gelişmeler yaşandı.

Uçak ilk olarak genel acil durumlarda kullanılan 7700 kodunu gönderdi. Ardından uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunun aktive edilmesi güvenlik alarmına neden oldu.

Uçuş takip verilerine ilişkin aktarılan bilgilere göre uçak bu sırada irtifa kaybetti ve rotasını değiştirdi.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Acil durum sinyallerinin ardından Tel Aviv'e ilerleyen uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. İlk haberlerde uçakta 150'den fazla İsrailli yolcunun bulunduğu belirtilirken, İsrail basını yolcu sayısının 180 olduğunu aktardı. Uçak daha sonra Suudi Arabistan'daki havalimanına iniş yaptı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

7500 kodunun gönderilmesinin ardından olay olası bir uçak kaçırma vakası olarak değerlendirildi ve güvenlik prosedürleri devreye sokuldu.

İsrail basını, alarmın ardından birden fazla savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi. İlk aşamada uçakla iletişim kurulamadığı ve uçağın İsrail'e inişine izin verilmediği de aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın da gelişmeler üzerine acil güvenlik değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

KAÇIRILMA ALARMININ ARKASINDAN PİLOT KAVGASI ÇIKTI

Uçağın Suudi Arabistan'a inmesinin ardından olayın kaçırılma olmadığı yönündeki ilk açıklama İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nden geldi.

Sözcü, "Olay uçak kaçırma değil, pilotların kavga ettiği belirtiliyor." açıklamasını yaptı.

İsrail medyasındaki ilk bilgilere göre kokpitte fiziksel bir arbede yaşandı. Pilotların milliyetleri konusunda ise birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğuna yönelik haberler yayımlandı. Bu bilgi henüz resmi olarak teyit edilmiş değil. Olayın neden çıktığı ve 7500 kodunun hangi koşullarda aktive edildiği konusunda incelemeler sürüyor.

7500 KODU NEDİR?

7500 kodu, uluslararası havacılıkta uçak kaçırma veya uçağa yönelik yasa dışı müdahale durumunu hava trafik kontrol birimlerine bildirmek amacıyla kullanılıyor. Kodun gönderilmesiyle özel güvenlik prosedürleri devreye giriyor. Uçağın ilk olarak gönderdiği 7700 kodu ise genel acil durumlar için kullanılıyor.

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