Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi - Son Dakika
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Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

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Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior hakkında Brezilya'da ortaya atılan sıra dışı bir komplo teorisi İspanyol basınına kadar taşındı. İnternetteki bazı kullanıcılar, Dünya Kupası sonrasında Vinicius'un öldürülerek yerine bir dublör konulduğunu öne sürerken; iddialara CIA, Rothschild ailesi ve hatta uzaylılar da dahil edildi. İddiaları destekleyen herhangi bir somut kanıt bulunmuyor.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu kez sahadaki performansıyla değil, hakkında ortaya atılan son derece sıra dışı bir komplo teorisiyle gündemde.

Özellikle Brezilya'daki forumlar ve TikTok hesaplarında eylül ayında yayılmaya başlayan teoriye göre Vinicius, 2026 Dünya Kupası'nın ardından gizemli şekilde ortadan kayboldu ve reklam anlaşmalarının devam ettirilebilmesi için yerine kendisine benzeyen başka biri getirildi. Marca ise söz konusu iddiaları “çılgın bir komplo teorisi” olarak aktardı. 

Vinicius Junior öldürüldü mü? <a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

DÖVMELERİNİN DEĞİŞTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Komplo teorisini ortaya atan kullanıcıların dayanaklarından biri Vinicius'un bacağındaki dövmeler oldu. Brezilya Milli Takımı'ndaki görüntüler ile Real Madrid formasıyla çekilen fotoğrafları karşılaştıran bazı kullanıcılar, yıldız futbolcunun uyluk bölgesindeki dövmelerde farklılık bulunduğunu öne sürdü. Vinicius'un yüzündeki ve fiziksel görünümündeki değişiklikler de teoriyi savunan kişiler tarafından sözde “kanıt” olarak gösterildi. Ancak bu karşılaştırmalar, futbolcunun değiştirildiğini gösteren herhangi bir güvenilir kanıt oluşturmuyor. 

Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

İDDİANIN İÇİNE CIA VE ROTHSCHILD AİLESİNİ DE KATTILAR

İnternette yayılan teorinin daha uç versiyonlarında ise olay bambaşka bir boyuta taşındı. Bir paylaşımda CIA, Rothschild ailesi ve “elitlerin” Vinicius'u Dünya Kupası'nın ardından öldürüp yerine başka birini yerleştirdiği öne sürüldü. Marca'nın haberinde de yer verilen bu iddianın herhangi bir kanıta dayanmadığı özellikle belirtiliyor. 

Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

İŞİN İÇİNE UZAYLILAR BİLE GİRDİ

Teorinin en sıra dışı versiyonlarından biri ise Vinicius'un Dünya Kupası sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldığı iddiası oldu. Bu söylenti, Brezilyalı bir medyumun Dünya Kupası döneminde futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırılacağı yönündeki sözleriyle ilişkilendirildi. Bazı kullanıcılar daha sonra bu iddiayı Vinicius'un görünümündeki değişikliklerle birleştirerek komplo teorisinin parçası haline getirdi. 

Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

REAL MADRID İDDİALARI DİKKATE ALMADI

Ortaya atılan iddiaların hiçbirini doğrulayacak güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Marca'nın aktardığına göre Real Madrid ve Vinicius'un çevresi de internette yayılan bu söylentileri ciddiye almayarak herhangi bir karşılık vermedi. Vinicius ise futbol hayatına normal şekilde devam ediyor. 

Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
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