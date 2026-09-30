Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek.

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bu kapsamda eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasıyla başlayan adli süreçte 4 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56’ya yükselirken, SPK kararıyla 131 fon; Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işleme kapatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMANIN ÇIKIŞ NOKTASI

Soruşturma kapsamında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi. Savcılık yazısında, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İLK TUTUKLAMA VE OPERASYONLAR

Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı. Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu’nda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Ardından aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun’un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.

TERA PORTFÖY ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ALPER ÖZTÜRK’ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Alper Öztürk, ifadesinde Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu savundu. Tera Portföy Yönetim Şirketinde çalışan sayısının 4 olduğunu ve asgari portföy yöneticisi bulundurma zorunluluğu nedeniyle kendisinin yönetici olarak gösterildiğini belirten Öztürk, alımların fiilen diğer yönetici Ayşegül Kaya tarafından yapıldığını söyledi. Öztürk, kararların "hakim ortağın üst yöneticilerinin" iradesini yansıttığını savundu. Halka arz sonrasında ilgili hisselerde işlem inisiyatifinin olmadığını belirten Öztürk, SPK’nın Vişne işlemleri nedeniyle şirketten savunma istemesinin ardından portföy yöneticiliği görevlerinden ayrıldığını anlattı.

MASAK RAPORLARINDA ARAÇ, JET VE YAT DETAYLARI

MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen araçlar için Yarız’ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL yatırıldığı tespit edildi. Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. 4 araca el konulurken 1 aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi. Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi.

MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar TL’lik işlem durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.

KİLİMCİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı. Bu aşamada soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 26 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 11 şüphelinin ise firari durumda olduğu bildirilmişti.

3. DALGA OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise firari olarak arandığı belirtildi. Sistemde toplam 12 kişinin hesabının tespit edildiği soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

4. DALGA OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında bulunan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven olduğu belirtildi. 26 Eylül 2026’da Karadağ’a çıktığı tespit edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu bildirildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRİ

Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması istendi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi. SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

MELİS SANDAL VE CİHAN SÜTŞURUP HAKKINDA KARAR

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve iki şüphelinin tüm malvarlıklarına el konuldu. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

AYRI SORUŞTURMADA AZTEK İNCELEMESİ

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise "@HECTORAS58" isimli sosyal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK payına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ilk aşamasında 11 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra gözaltı sayısı 13’e çıkmış ve 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 56’YA ULAŞTI

Son operasyonlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56’ya ulaştı. 29 Eylül’de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf’ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 56 oldu. Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSermaye Piyasası Kuruluİbrahim Ömer GönülGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafagorgulu6816 mustafagorgulu6816:
    inşallah tutuklanır bu yaşananların en büyük sorumlusudur kendisi 1 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    ülkeyi bunlar soydu 1 0 Yanıtla
  • onur1976 onur1976:
    taşkesenli oğlu. 0 0 Yanıtla
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